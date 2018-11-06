مصطفى بكري: أسوان ستصبح قبلة للشباب الأفريقي كله

أشاد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس السيسي، مدينة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي، لعام 2019، مؤكدًا أنه تطور مهم جدًا، يجعل من مدينة أسوان قبلة لكل شباب أفريقيا.



وأضاف "بكري: في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن موقع مدينة أسوان ومكانتها، إضافة إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به، يؤكد صواب اختيارها عاصمة الشباب الأفريقي.



كما أكد عضو مجلس النواب، أن أسوان ستجعل من التواصل العربي الأفريقي أكثر مرونة، مضيفًا بأن التوصيات التي خرج بها منتدى شباب العالم، تعبر عن جميع الدول المشاركة، مما يعطي دلالة بنجاح المنتدى.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن، خلال الجلسة الختامية، لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بأن مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب.