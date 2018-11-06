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رياضة

تعرف على قائمة مصر بالبطولة العربية لرجال السلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن عمرو أبو الخير، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة، قائمة الفريق المقرر مشاركتها بالبطولة العربية للمنتخبات في نسختها رقم 23 والتي تقام خلال الفترة من 7 وحتى 17 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها صالة 2بأستاد القاهرة الدولي.

تضم قائمة منتخبنا 12 لاعبا وهم "أحمد عادل - إبراهيم الجمال - أحمد مصطفى عمارة - وليد عبد الجواد - عمر طارق - أحمد خلف (بيبو) - رامي إبراهيم - إبراهيم خالد - يوسف شوشة - أنس أسامة - أيمن شوكت - باسم الليثي

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الجزائر في أولى مباريات البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل الافتتاح المقرر اقامته مساء الأربعاء.

تشارك في البطولة 5 دول وهي : الامارات - السعودية - البحرين - مصر - الجزائر.

يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام إستعدادًا للتصفيات النهائية الافريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020 وسوف تقام التصفيات النهائية في انجولا نهاية نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
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