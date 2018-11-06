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محافظات

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:49 م
مدينة بلاط بالوادي
مدينة بلاط بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
تعد مدينة بلاط بالوادي الجديد من أعرق المدن تاريخيًا علي مستوي المحافظة حيث تمتد لآلاف السنين بدءا من العصور الفرعونية ومرورا بالعصور الرومانية والإسلامية والعثمانية وانتهاء بالعصور الحديثة.

وقال صابر صقر من أعيان مدينة بلاط إن المدينة سميت بهذا الاسم لأنها كانت مقرا للبلاط الملكي في العصر العثماني وقد تجسدت العمارة والفنون العثمانية في جميع مبانيها فهي مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها, حيث شيدت المدينة فوق ربوة عالية عن سطح الأرض حتى يتمكن السكان من رؤية الأعداء قبل الاقتراب منهم بمسافة كافية.

وأضاف أن المنازل بنيت بالطوب اللبن مما ساهم في زيادة التهوية وانخفاض درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، كما تلاحظ حرص السكان على بناء منازلهم من الطوب اللبن الذي يلطف من درجات الحرارة ويخفف من حدتها صيفا إضافة إلى سمك الجدران على أن تكون المنازل متلاصقة جنبا إلى جنب بحيث تبدوا وكأنها منزل واحد لا يفصلها أي عازل.

وتابع أن شوارع بلاط القديمة متدرجة وضيقة وعلى جانبيها بالكامل مبان مرتفعة مما يساعد على وجود الظل طوال ساعات النهار على الطرقات والمماشي والمنازل المجاورة وجميع الشوارع تعلوها سقائف لمنع تسرب أشعة الشمس مما جعلها داخل تكييف مركزي طبيعي وهو ما يعرف حاليا بظاهرة الاتزان البيئي.

وأوضح أن مدينة بلاط كانت تحتوى على العديد من المساجد المنتشرة خاصة بجوار عيون المياه الرومانية المتدفقة ذاتيا من باطن الأرض مثل عين علم وعين قبالة كما تضم المدينة مجموعة نادرة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز والغائر وصنعت من خشب السنط ومنقوش عليها أدعية وآيات قرآنية وأحيانا اسم صاحب المنزل واسم صانع العتب وتاريخ الإنشاء وأقدم عتب عثر علية يرجع للعام 1163هـ وأحدث عتب يرجع للعام 1253هـ.

وتضم مدينة بلاط الإسلامية طاحونة لطحن الغلال باعتبارها من مستلزمات الحياة اليومية للسكان ومن أهمها طاحونة البرنس وطاحونة أبو ياسين ويوجد بها 6مصاطب مرفوع عليها بعض البنايات لمقابر رومانية وأخرى لمقابر ترجع إلى الأسرة السادسة الفرعونية عام 2420 ق.م. كما توجد بها مقبرة حاكم المنطقة ومسلتان صغيرتان ومصطبة خنتيكا المعروفة باسم "قلاع الضبة.

يذكر أن مدينة بلاط تحولت إلى مزارات سياحية ومازال أهلها يتحدثون باللغة العربية الفصحى بالوراثة عن آبائهم وأجدادهم.
بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور
بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور
بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور
بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور
بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور
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