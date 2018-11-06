كلية الطفولة بعين شمس تناقش أحدث الأساليب لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ومركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، "اللقاء العلمي الشهري المجمع للأقسام العلمية"، بحضور د. هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، ود. محمد البحيرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد الكحكى مدير مركز رعاية اطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.



وتضمن اللقاء تعريف مروة بيومى رئيس وحدة الانشطة الاثرائية، ومى حسين اخصائى بالوحدة، بخدمات الوحدة وعرض حالة اضطراب النمو الذهنى وتقييم تخاطب، كما قامت بعرض خطة مقترحة لبرنامج اثرائى لتدريب الطفل لتنمية جوانب النمو الشاملة.



كما استعرضت الطبيبة حسناء عثمان مدرس امراض التخاطب بالكلية، عرض تقييم باستخدام اختبار بينية الصورة الرابعة.



وقدمت د. كريمة عثمان استشارى علم النفس الاكلينكى بمركز رعاية اطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، عرض تقييم باستخدام برنامج فايلاند.



وعرضت د. هدى سيف الدين استشارى تربية خاصة بمركز رعاية اطفال ذوى الإحتياجات الخاصة، تقييم باستخدام برنامج بورتاج للتنمية الشاملة والطفولة المبكرة.