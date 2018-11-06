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مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:35 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاني حسين
قال الدكتور وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تجرى حاليا ونشهد يوما تاريخيا، مضيفا: "مجلس الشيوخ سيبقى تحت سيطرة الحزب الديمقراطي وفقا لمؤشرات حزب الديمقراطيين".

وأضاف فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" هناك احتمالية بأن يسقط مجلس النواب في يد المعارضة الجمهورية، أو تقل نسبة الديمقراطيين بشكل طفيف".

وتابع: "إذا ربح معسكر الرئيس ترامب سيكون سبب الفوز هو خطابات الرئيس وتحركاته"، لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي له سياسة منظمة وتمويل ضخم، وآليات لوجيستية تمكنه من تحقيق الفوز في الانتخابات، والإعلام المهاجم لترامب هو ضده سياسيا وغير محايد ومعارض.
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