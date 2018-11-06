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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 4 حالات مرضية يمنية إحداها توفيت على الطائرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الثلاثاء، 3 ركاب يمنيي الجنسية مصابين، بينما توفي راكب يمني على الطائرة قبل وصوله القاهرة لاستكمال علاجه، تم استقبال الحالات المرضية بالمطار وتوجيها إلى أحد المستشفيات الخاصة، ونقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه وصل على الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، 3 حالات مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج العلاج من جلطة بالمخ، وثقب بالقلب وبتر للرجل، كما توفي راكب على الرحلة قبل هبوطها بالمطار، وتم الاستعانة بـ 4 سيارات إسعاف من المطار.

وأكدت المصادر أنه تم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف، تولى إنزال الحالات المرضية من الطائرة ، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار ونقلهم إلى المستشفى لعلاجهم .

وتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان ونقله إلى مستشفى هليوبوليس، وإبلاغ السفارة اليمنية بالقاهرة.
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