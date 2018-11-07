زعيم الأغلبية يشيد بتوصيات منتدى شباب العالم.. ويؤكد: المنتدى أثبت نجاحه عالمياً

أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى بتوصيات ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ والتى جاءت مواكبة للأحداث التى تمر بها مصر والعالم العربى وأفريقيا مشيرًا إلى أن الشباب هم العمود الفقرى للعالم أجمع لذلك علينا جميعا دعمه ومساعدته ليكون الجيل الذى يبنى المستقبل والعمل على تأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.





واستعرض القصبى توصيات الرئيس السيسي التى خرجت منذ قليل إعلان ، مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب وإعلان مدينة شرم الشيخ للتكامل العربي الافريقي الناتج عن محاكاة القمة العربية الافريقية واعتماده كوثيقة رسمية لدى جامعة الدول مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك فى إطار الدور المصرى الرائد عربيا وافريقيا وأن القاهرة بدأت العودة الى مكانتها الطبيعية فى أفريقيا وخاصة مع تولى القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقى العام المقبل .





كما أشاد القصبى بتكليف الأكاديمية الوطنية المصرية لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الافريقي على القيادة؛ علاوة على تشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في المنتدى لتقدم الدعم المادي والمعنوي لدعم ضحايا الإرهاب في العالم يأتى ذلك فى اطار الدور المصرى كما عاهدناه سابقا.





وتابع القصبى أن من أبرز التوصيات الرئيس السيسي «تشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في المنتدى لتقدم دراسة الإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة منها لكى تكون ايجابية وفاعلة وليست سلبية وهادمة وإطلاق حملة دعائية على كافة المستويات لتوعية العالم بقضية الأمن المائي فى التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية .





وأوضح زعيم الاغلبية أنه على مدار على مدار 5 أيام كان هناك نشاط ملحوظ شمل 32 جلسة ومتحدثين من 141 دولة ومناقشات لاكثر من 70 ساعة خرجت بتوصيات نسعى جميعا لتنفيذها وأبرزها محاور المنتدى الثلاث التنمية والسلام والإبداع أبرزها دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، وآليات بناء المجتمعات والدول في فترة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور القوى الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهابي من أبرز وأهم الملفات التى نسعى الى تنفيذها جميعا لنخلق عالم بلا حروب بلاعنف بلا تطرف بالإضافة إلى الأمن المائي في أعقاب التغير المناخي موضحا ان المنتدى ناقش أيضا محور التنمية و أجندة أفريقيا 2063 وكيفية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز الملفات التى نسعى جميعا الى تنفيذها واعطاء كل ذى حق حقه وخاصة ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المحتمع وهم لديهم الطاقة للانتاج والعمل هذا بالاضافة الى ملف مستقبل الطاقة



