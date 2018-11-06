أمريكا تعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا بشأن الأسلحة الكيماوية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الوزارة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا لتقاعسها عن الوفاء بشروط قانون دولي للأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس.



وكشفت ناورت "اليوم أبلغت الوزارة الكونجرس بأنه لا يمكننا التصديق على أن روسيا الاتحادية أوفت بالشروط" التي ينص عليها قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991.



وأضافت "نعتزم المضي وفقا لشروط القانون الذي يوجه تنفيذ العقوبات الإضافية".



وكان معاونون بالكونجرس ذكروا في وقت سابق أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس بأن روسيا لم تف بموعد نهائي لتقديم تأكيدات بأنها لن تستخدم غازات الأعصاب ضد شعبها.



وتعهدت وزارة الخارجية في أغسطس بفرض عقوبات "بالغة الشدة" على روسيا بعد 90 يوما إذا لم تقدم "تأكيدات موثوق فيها" على أنها لن تستخدم الأسلحة الكيماوية وتسمح بعمليات تفتيش من الأمم المتحدة.



وعُثر على سيرجي سكريبال، وهو كولونيل سابق بجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري بجنوب انجلترا في مارس بعد وضع سائل من غاز الأعصاب نوفيتشوك على باب منزله الخارجي.