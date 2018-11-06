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وزيرة الهجرة: منتدي شباب العالم فخر للجميع

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:25 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
حسام الحارتي
أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بالجولة الثانية من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ والتي انتهت فعالياته مساء اليوم قائلة "فخر لينا كلنا في حضور النخب السياسية".

وأوضحت خلال لقائها بفضائية "المحور"، أن دور وزارة الهجرة هو تحفيز الشباب وتشجيعهم في تسجيل بياناتهم، مضيفة أن الجولة الأولى من منتدي شباب العالم نال إعجاب الكثير من المشاركين.

وأضافت أنها تحرص على لقاء المجموعة المشاركة بمنتدى شباب العالم من شتى الدول المشاركة، بالإضافة إلى التواصل معهم من أجل محاربة المعلومات المنبثقة التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.

وفي سياق آخر أوضحت أنها ستقوم باصطحاب الشباب المشاركين لرؤية الأماكن الإسلامية، والمسيحية، داخل مدينة شرم الشيخ.
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