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برلمان

وكيل أفريقية النواب: السيسي يبرهن على اهتمامه غير المسبوق بالحضارة الأسوانية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال اللواء صلاح عفيفي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، نائب أسوان، إن القيادة السياسية تؤكد يومًا تلو الآخر على اهتمامها الكبير بالمحافظة، فبعد أن أطلق الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم الثاني، عليها عاصمة الثقافة والحضارة الإفريقية، ها هو يعلنها اليوم عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.

وأضاف "عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن أسوان ستعود لمكانتها المعهودة، التي ينشدها الجميع، لتكون أجمل عاصمة في العالم، كما كانت في 2005.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، أن أسوان ستكون ملتقى دول القارة الأفريقية بعد اليوم، وستشهد تغيرا ملحوظًا، وتطورًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن مدينة أسوان، ستكون نقطة لالتقاء شباب القارة ومعالجة مشاكلهم، والوقوف معهم أمام التحديات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن، خلال الجلسة الختامية، لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بأن مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب.
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