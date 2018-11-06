برلماني يطالب بتشديد عقوبة الاتجار في أكياس الدم.. فيديو

طالب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بتشديد العقوبة على من يقومون بالاتجار بأكياس الدم.



وأضاف "قلدس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الجريمة لا تليق بمصر في الوضع الحالي بعد أربع سنوات من المجهودات، لافتا إلي أن الرئيس السيسي ينادي دائما بالتقوى والإيمان والرجوع إلى الله، معقبا: «إحنا بنتاجر بأغلى شيء لدينا».



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدم الذي تتم المتاجرة به مرتبط بالصحة والغلابة وحالات الطوارئ، موضحا: «دي حاجة مشينة لا تليق بمصر».



