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منوعات

مخاوف جديدة من الاحتباس الحراري.. الفئران ستحتل العالم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
فئران
فئران
أماني إبراهيم
حذَّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن تغيير المناخ، سوف تجعل المدن في جميع أنحاء العالم ممتلئة بالفئران.

وتوقع العلماء أن الاحتباس الحراري لكوكب الأرض سيزداد درجتين مئويتين أو 3.6 درجة فهرنهايت بحلول نهاية هذا القرن، وستجعل الشتاء أكثر دفئًا أما في الصيف فستكون الأرض أكثر خصوبة لتكاثر الفئران بمعدلات هائلة، وفقًا لنيوز ويك الأميركية.

وأوضح الدكتور بوبي كوريجان المتخصص في علم القوارض والفئران من جامعة كورنيل، أن فترة حمل القوارض 14 يومًا فقط، ويمكن لصغار الفئران البدء في التكاثر بعد شهر واحد فقط من ولادتها، ما يعن أن الجرذ الحامل يمكن أن ينجب من 15000 وحتى 18000 فأر جديد سنويا.

ووفقا لتحذير العلماء فإن المشكلة ستتفاقم حيث سيعيش أكثر من 70% من الفئران في العالم في المنازل بحلول عام 2100، وهذا ليس التحذير الأول.

يُذكر أن تعاني الكثير من المدن الأمريكية من زيادة عدد الفئران بها مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن، وتنفق الملايين من الدولارات كل عام في معارك القضاء على الفئران.
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