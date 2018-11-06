واشنطن تمنح إيران أول استثناء من العقوبات الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن منح أول استثناء لإيران من العقوبات، وذلك باستثناء ميناء جابهار جنوب شرقي إيران نظرا لأهميته بالنسبة لاقتصاد أفغانستان المجاورة.



وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة ستسمح ببناء خط للسكك الحديدية بهذا الميناء كي تستفيد منه أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بتوريدات المواد الغذائية والأدوية.



كانت الولايات المتحدة قد أعلنت منح استثناءات من العقوبات الأمريكية لشراء النفط الإيراني لـ8 دول وهي، الهند وكوريا الجنوبية واليونان وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان.







