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فن

اليوم.. على الحجار ونهال نبيل يشدوان على المسرح الكبير بدار الأوبرا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يقام اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية. 

يتكون الحفل من فاصلين بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو عماد الشاروني الذي يقدم خلاله فقرة موسيقية تتضمن مجموعة من أشهر الأعمال الموسيقية التي اعاد صياغتها برؤية فنية جديدة. 

وتشدو المطربة نهال نبيل بباقة مختارة من أغانى التراث، أما الفاصل الثاني فيحيية النجم علي الحجار ويشدو بأجمل الأغانى لكبار الملحنين الذين تعاونوا معه بالإضافة للعديد من أغاني الطرب الأصيل. 

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية يقدم مطرب الأوبرا خالد عبد الغفار حفل غنائي بمصاحبة الفرقة الموسيقية يشدو خلالها بباقة من اروع اعمال التراث بالإضافة الي مجموعة متنوعة من موسيقي أشهر الألحان التى يعزفها علي آلة العود.
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