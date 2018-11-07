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منوعات

علاقة غريبة بين الذكريات السعيدة والإصابة بالأمراض

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
طفلة سعيدة
طفلة سعيدة
أماني إبراهيم
توصل باحثون في دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم ذكريات جيدة في مرحلة الطفولة خلال علاقاتهم بأهلهم، وخاصة الأبوين، تكون صحتهم أفضل عندما يكبروا في السن، ويصابوا بعدد أقل من الأمراض المزمنة مثل التي تصيب كبار السن.

وأظهرت الدراسات أن تأثير ذكريات العلاقات الإيجابية تكون مؤثرة نفسيًا بشكل طويل المدى، فهي تغرس في نفس الأطفال حتى يكبروا الشعور بالامتنان، وتجعلهم يشعرون بالرضا، وتمنحهم الأمل في العلاقات الحالية والمستقبلية، وفقًا لـمجلة نيوز ويك الأمريكية.

وقال ويليان تشوبيك، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة ولاية ميشيجان: "كانت بداية الدراسة قراءات قديمة حول علاقة الذكريات بالإصابة بالأمراض، وتعتبر ذكرياتنا أساس لكل ما نفعله في حياتنا".

وتوصل مؤلف الدراسة لاستنتاجين الأول، أن الذكريات الأكثر إيجابية مع الأهل مرتبطة بصحة أضل منذ الصغر، أما الذكريات السيئة فتشوه حياة الشخص بأكملها وتجعله دائما معرضًا للإصابة بأمراض نفسية وجسدية.
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