تسريب صور جلاكسي X أول هاتف قابل للطي من SAMSUNG

نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور، تظهر أول تسريب لهاتف ذكي قابل للطي، من الكورية الجنوبية SAMSUNG، والذى سيحمل اسم X.



بدأت الشركة مشوارها مع هذه الهاتف منذ عام 2014، وعلى مدار 4 سنوات عكفت على تطويره، ليصبح أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي لا تنكسر.



يأتى ذلك بعدما سبقت شركة Royole الصينية هواوى وسامسونج، وأعلنت عن أول هاتف ذكي قابل للطي، على الرغم من كونها مغمورة إلا أن هذا الهاتف كفيل ليكسبها الكثير من الشهرة.



ومن المنتظر أن تكشف الشركة غدا أو بعد غد عن هاتفها الجديد X رسميًا، وفى حالة الكشف عنه، سيتم طرحه فى الأسواق فى الربع الأول من 2019.