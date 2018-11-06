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منوعات

تسريب صور جلاكسي X أول هاتف قابل للطي من SAMSUNG

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور، تظهر أول تسريب لهاتف ذكي قابل للطي، من الكورية الجنوبية SAMSUNG، والذى سيحمل اسم X.

بدأت الشركة مشوارها مع هذه الهاتف منذ عام 2014، وعلى مدار 4 سنوات عكفت على تطويره، ليصبح أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي لا تنكسر.

يأتى ذلك بعدما سبقت شركة Royole الصينية هواوى وسامسونج، وأعلنت عن أول هاتف ذكي قابل للطي، على الرغم من كونها مغمورة إلا أن هذا الهاتف كفيل ليكسبها الكثير من الشهرة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة غدا أو بعد غد عن هاتفها الجديد X رسميًا، وفى حالة الكشف عنه، سيتم طرحه فى الأسواق فى الربع الأول من 2019.
تسريب صور جلاكسي X أول هاتف قابل للطي من SAMSUNG
تسريب صور جلاكسي X أول هاتف قابل للطي من SAMSUNG
تسريب صور جلاكسي X أول هاتف قابل للطي من SAMSUNG
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