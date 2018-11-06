أسطورة ليفربول: كلوب سيعاني من أجل التأهل

أكد ستيف مكمانمان، أسطورة نادي ليفربول السابق، أن الفريق سيعاني للتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام ريد ستار الصربي، اليوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة.



وقال مكمانمان في تصريحات لقناة "بي تي سبورت"، بعد المباراة: "ليفربول يعاني في المباريات خارج أرضه، وباريس سان جيرمان يلعب جيدًا على أرضه".



وأردف "بالاعتماد على نتائج اليوم، فأنت لا تريد أن يدخل ليفربول مباراة نابولي وهو يريد الفوز، لأننا جميعًا نعرف كيف تدافع الفرق الإيطالية".



وأضاف مكمانمان: "ليفربول وضع نفسه في موقف سيء جدًا في المجموعة بعد مباراة اليوم".



يذكر أن ليفربول ما زال يحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، قبل مباراة نابولي وباريس سان جيرمان، حيث يمتلك النادي الإيطالي 5 نقاط، بينما يمتلك الفريق الفرنسي 4 نقاط، بجانب ريد ستار، بعد الفوز اليوم.