نائب يطالب بسن تشريع خاص للقضاء على مافيا الإتجار بالدم

طالب النائب خالد هلالي، بإصدار تشريع، يقضي بالغرامة والحبس؛ حال ثبوت أي حالات اتجار في الدم، مستترين وراء التبرع، إضافة إلى غلق المنشآت المتورطة في الجريمة.





وقال "هلالي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعات تستغل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر؛ لإجبار أفرادها على الاتجار بالدم، ثم يبيعونها بدورهم بأسعار أعلى، في مخالفة صريحة للدستور.



