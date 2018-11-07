نائب يطالب بسن تشريع خاص للقضاء على مافيا الإتجار بالدم

طالب النائب خالد هلالي، بإصدار تشريع، يقضي بالغرامة والحبس؛ حال ثبوت أي حالات اتجار في الدم، مستترين وراء التبرع، إضافة إلى غلق المنشآت المتورطة في الجريمة.
وقال "هلالي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعات تستغل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر؛ لإجبار أفرادها على الاتجار بالدم، ثم يبيعونها بدورهم بأسعار أعلى، في مخالفة صريحة للدستور.
وكان اللواء تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، قد تقدم بطلب إحاطة في البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة فرض القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة المافيا.