بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة قبيل نتائج الانتخابات الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مع توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي، وفي الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن تقدم النتيجة بعض الدعم للأسهم بعد فترة طويلة من الضبابية.



وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 175.41 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 25637.11 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.19 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 2755.5 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 47.11 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 7375.96 نقطة.