صحة البرلمان: تجارة الدم لا تقل في جرمها عن نقل الأعضاء

أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الإتجار بالدم؛ يماثل جريمة نقل الأعضاء تمامًا، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات على مافيا تجار الدم، الذين يتظاهرون بالتبرع به.





وأضاف "المشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه في حالة إثبات وجود أي شخص يقوم ببيع دمه بمقابل مادي، يجب القبض عليه فورًا، ووضعه تحت طائلة القانون.





وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من خطورة مافيا الإتجار بالدم، إلا أنها غير منتشرة علنًا أو بصورة كبيرة.



