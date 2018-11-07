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برلمان

صحة البرلمان: تجارة الدم لا تقل في جرمها عن نقل الأعضاء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:08 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الإتجار بالدم؛ يماثل جريمة نقل الأعضاء تمامًا، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات على مافيا تجار الدم، الذين يتظاهرون بالتبرع به.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه في حالة إثبات وجود أي شخص يقوم ببيع دمه بمقابل مادي، يجب القبض عليه فورًا، ووضعه تحت طائلة القانون.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من خطورة مافيا الإتجار بالدم، إلا أنها غير منتشرة علنًا أو بصورة كبيرة.

وكان اللواء تادرس قلدس النائب عن محافظة أسيوط قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة فرض القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة مافيا تجارة الدم.
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