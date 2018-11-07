ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواشي بكفر الشيخ

نجحت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، تخصصوا في سرقة المواشي، من الحظائر باستخدام كسر الأقفال، حيث حرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.





وكان اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط، و.م.ع سن ٣٦ عاطل ومقيم العزبة الغربية ، شبين الكوم ، المنوفية، سبق اتهامه في ٣ قضايا ما بين : سرقة حيوانات ، مخدرات ، تبديد آخرهم القضية رقم ٤٥٣١/ ٢٠١٢م جنايات مركز بسيون الغربية " مخدرات "، س.ج.ز سن ١٨ عاطل ومقيم زاوية الناعوره ، الشهداء ، المنوفية، سبق اتهامه في القضية رقم ٣٠٣١ / ٢٠١٧م جنايات مركز منوف ، المنوفيه " مخدرات "، وم.ع.ع سن ٢٨ عاطل ومقيم الإبراهيمية، دمنهور ، البحيرة، وإ.م.ع سن ٣٩ عاطل ومقيم المندرة قبلي ، ثان المنتزه ، الإسكندرية، سبق اتهامه في ٨ قضايا مابين : شيك ، سلاح بدون ترخيص ، تشرد وتسول ، مخدرات ، تبديد ، سرقة آخرهم القضيه رقم ١٧١٦/ ٢٠١٨م جنح مركز كفر الدوار ، البحيرة " سرقة، ا.ب.ا سن ٣٩ فلاح ومقيم منية المرشد مركز مطوبس، سبق اتهامه في عدد ٢ قضية مابين : سرقة ماشية، سلاح نارى آخرهم القضية رقم ١٥٥٥٨/ ٢٠١٨م جنح مركز مطوبس " سرقة ماشية.





وألقي القبض على هؤلاء المتهمين تحت إشراف العقيد أيمن بكرى رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المواشي بإستخدام أسلوب كسر الأقفال، حيث تم ضبطهم بالسيارة ب ع أ ١٩٣٨ باسم / ي.ح.س بولاية والده تصريح مؤقت ينتهي في ١٠/ ١٠/ ٢٠١٨م) مستأجرة ، وبحوزتهم عتلة حديدية.



