ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواشي بكفر الشيخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:11 ص
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
محمود زيدان
نجحت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، تخصصوا في سرقة المواشي، من الحظائر باستخدام كسر الأقفال، حيث حرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط، و.م.ع سن ٣٦ عاطل ومقيم العزبة الغربية ، شبين الكوم ، المنوفية، سبق اتهامه في ٣ قضايا ما بين : سرقة حيوانات ، مخدرات ، تبديد آخرهم القضية رقم ٤٥٣١/ ٢٠١٢م جنايات مركز بسيون الغربية " مخدرات "، س.ج.ز سن ١٨ عاطل ومقيم زاوية الناعوره ، الشهداء ، المنوفية، سبق اتهامه في القضية رقم ٣٠٣١ / ٢٠١٧م جنايات مركز منوف ، المنوفيه " مخدرات "، وم.ع.ع سن ٢٨ عاطل ومقيم الإبراهيمية، دمنهور ، البحيرة، وإ.م.ع سن ٣٩ عاطل ومقيم المندرة قبلي ، ثان المنتزه ، الإسكندرية، سبق اتهامه في ٨ قضايا مابين : شيك ، سلاح بدون ترخيص ، تشرد وتسول ، مخدرات ، تبديد ، سرقة آخرهم القضيه رقم ١٧١٦/ ٢٠١٨م جنح مركز كفر الدوار ، البحيرة " سرقة، ا.ب.ا سن ٣٩ فلاح ومقيم منية المرشد مركز مطوبس، سبق اتهامه في عدد ٢ قضية مابين : سرقة ماشية، سلاح نارى آخرهم القضية رقم ١٥٥٥٨/ ٢٠١٨م جنح مركز مطوبس " سرقة ماشية.

وألقي القبض على هؤلاء المتهمين تحت إشراف العقيد أيمن بكرى رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المواشي بإستخدام أسلوب كسر الأقفال، حيث تم ضبطهم بالسيارة ب ع أ ١٩٣٨ باسم / ي.ح.س بولاية والده تصريح مؤقت ينتهي في ١٠/ ١٠/ ٢٠١٨م) مستأجرة ، وبحوزتهم عتلة حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع السرقة، وبإرشادهم تم ضبط ٧ رؤوس ماشية بمنزل المتهم الخامس .. وتعرف عليها مالكيها ، وأقروا بأن باقي المسروقات تم التصرف فيها بالبيع بالأسواق لأشخاص مجهولين لم يستدل عليهم، حُرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٨٣٣/ ٢٠١٨م جنح مركز مطوبس، وتولت النيابة التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟

كشف تفاصيل مثيرة في قضية قتل لاعب ساو باولو

اتخذن ناديا صحيا ستارا لنشاطهن.. سقوط بوسي وفتياتها بتهمة الدعارة في العجوزة

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

حرب ترامب التجارية تضرب الصين في مقتل

السيسي يرحب بالرئيس السوداني.. ويشكر أهالي شرم الشيخ

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

رئيس مدينة رأس البر: صور الاعتداء على بائعة الخضار مفبركة

مخاطر تهدد بفشل عقوبات أمريكا على إيران وانقلاب السحر على الساحر

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

فيديو

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو
إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟