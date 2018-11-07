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حوادث

حبس 32 متهماً بالتجمهر وقطع طريق الإسماعيلية بورسعيد

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
انجي هيبة
‎أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس 32 متهما بالقنطرة 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامهم بالتجمهر وقطع طريق الإسماعيلية بورسعيد بدائرة مركز القنطرة غرب، بعد أن صدمت سيارة مجهولة أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق ونقله للمستشفي في حالة حرجة، مطالبين بعمل مطبات صناعية بالمنطقة.

ووجهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها التي استمرت من الساعات الأولي من صباح اليوم تهم التجمهر، وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين والمارة للخطر بعد وضع حواجز خشبية وحجارة، وغلق الطريق العام وتعطيل حركة سير السيارات الخاصة والعامة بالطريق.

انتقل اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إلي طريق الاسماعيلية بورسعيد بعد إخطار من العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية والرائد محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب بقيام عدد من المواطنين بقطع الطريق العام ومنع السيارات من المرور، إثر قيام سيارة مجهولة بدهس أحد المواطنين وفرت هاربة.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين علي النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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