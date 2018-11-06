تعرف على أكثر 10 دول امتلاكا للذهب على مستوى العالم.. فيديو

أذاعت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا مصورا يعرض الدول الأكثر حيازة للذهب على مستوى العالم.



وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر حيازة وامتلاكا للذهب علي مستوي العالم بـ 8144 طنا، بنسبة 73% من الاحتياطات الأجنبية.



وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بحيازتها 3370 طنا من الذهب، بنسبة 69% من الاحتياطات الأجنبية، بينما حلت إيطاليا في المركز الثالث بـ 2452 طنا، بنسبة 65% من الاحتياطات الأجنبية.



وتذيلت الهند التقرير بـ560 طن ذهب، بنسبة 6% من الاحتياطات الأجنبية.