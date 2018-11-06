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أخبار العالم

إدانة مفجر قنبلة في مترو أنفاق نيويورك بدعم داعش

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
رويترز
قال مدعون اتحاديون إن رجلا من بنجلادش اتهم بتفجير قنبلة في ديسمبر الماضي في أحد ممرات مترو الأنفاق بمدينة نيويورك لصالح تنظيم داعش، أدين اليوم الثلاثاء بكل التهم الست التي كانت موجهة له والتي شملت استخدام سلاح دمار شامل ودعم منظمة إرهابية.

يأتي الحكم على عقائد الله (28 عاما) بعد محاكمة شاركت فيها هيئة محلفين واستمرت أسبوعا في محكمة مانهاتن الاتحادية، ويواجه عقائد الله حكما محتملا بالسجن مدى الحياة.

ورفض محامو المتهم التعقيب على الحكم، ولم يجادلوا في تهمة التفجير لكنهم قالوا إن الدافع كان إنهاء حياته وليس دعم داعش، رغم أنه تلقى دعاية داعش على الإنترنت.

واعتقل عقائد الله بعد أن فجر قنبلة بدائية في ممر للمشاة يصل بين خطين لمترو الأنفاق وموقف للحافلات في وسط مانهاتن.

ولم يسفر الانفجار عن سقوط قتلى لكن السلطات قالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
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