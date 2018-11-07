مكرم محمد أحمد: منتدى شباب العالم لا يمكن أن يتصوره عقل

أشاد الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنتدى شباب العالم في جولته الثانية ، وتابع: " منظم ومتطور وفي قمة النجاح والروعة الى حد لا يمكن أن يتصوره عقل".



وعلق خلال لقائه بفضائية "المحور" ، على وصف الرئيس السيسي شباب مصر خلال منتدى شباب العالم بكونه الكنز الحقيقي للثروة المصرية، بالإضافة إلى استطاعتهم التفاهم والتعاون مع الوافدين المشاركين .



وأوضح ان منتدي شباب العالم سيقضي على الجماعات الإرهابية ، ويغلق باب الأمل أمامهم ، مؤكدا ان الفرصة الحقيقية من هذا المنتدي هى إدراك الشباب ما تمر به مصر.