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مكرم محمد أحمد: منتدى شباب العالم لا يمكن أن يتصوره عقل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
الكاتب الصحفي، مكرم
الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد
حسام الحارتي
أشاد الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنتدى شباب العالم في جولته الثانية ، وتابع: " منظم ومتطور وفي قمة النجاح والروعة الى حد لا يمكن أن يتصوره عقل".

وعلق خلال لقائه بفضائية "المحور" ، على وصف الرئيس السيسي شباب مصر خلال منتدى شباب العالم بكونه الكنز الحقيقي للثروة المصرية، بالإضافة إلى استطاعتهم التفاهم والتعاون مع الوافدين المشاركين .

وأوضح ان منتدي شباب العالم سيقضي على الجماعات الإرهابية ، ويغلق باب الأمل أمامهم ، مؤكدا ان الفرصة الحقيقية من هذا المنتدي هى إدراك الشباب ما تمر به مصر.
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