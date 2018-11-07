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ثقافة

ثقافة أسيوط تكتشف مواهب المدارس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط.

وأقام قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع إدارة ديروط التعليمية قافلة لاكتشاف المواهب بالمدارس، بدأت فعالياتها بمدرسة الدكتور عبد الرحمن سليمان الثانوية المشتركة بقرية نزلة عبداللاه، وضمت اللجنة الشاعر جودة فتحي عضو نادى الأدب والمحاضر محمد هارون استشارى تربوى ومدير أكاديمية إنطلاقة للتدريب ومدير القصر، وتضمنت الاستماع إلى المواهب الغنائية والأدبية، بجانب اسكتش مسرحى من طالبات المدرسة. 

كما ناقش المركز الثقافي للطفل بمنفلوط كتاب "النفط و البترول وتلوث البيئة" استعرضت خلالها مارينا نشأت رمزي كيفية تكون البترول وكيف تختزنه التربة في باطنها وكيفية استخراجه وفوائد المركبات الناتجة من تكريره و أضراره على البيئة. 

وفي القوصية استضاف بيت الثقافة حضانة نور البيان الخاصة حيث تفقد الأطفال قاعات الأنشطة والمكتبة واستمتع بعضهم بقراءة القصص القصيرة.
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