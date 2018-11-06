بوفون يحقق رقما مميزا مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

حقق الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا مميزًا في سجلات دوري أبطال أوروبا عقب مشاركته مع فريقه أمام .



وشارك بوفون في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان، أمام نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن جيانلويجي بوفون بات رابع أكبر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا.



ويبلغ بوفون من العمر، 40 عامًا و282 يومًا، علمًا بأن ماركو بالوتا حارس لاتسيو، هو أكبر اللاعبين الذين شاركوا في التشامبيونزليج، بعمر 43 عامًا و252 يومًا.



يذكر أن بوفون انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر من يوفنتوس الإيطالي.