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فن

مدحت صالح يتألق على مسرح الأوبرا في حفل الموسيقى العربية.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أنهى النجم مدحت صالح فقرته الغنائية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. 

قدم مدحت صالح الحفل بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وتألق بمجموعة من أجمل أغانيه الخاصة بالإضافة للعديد من أغانى الزمن الجميل، التي ألهم بها جمهور الأوبرا. 

وأحيت كارلا رميا الفقرة الأولى من الحفل، وقدمت باقة متنوعة من أجمل الأغاني في الحفل الذي أقيم تحت شعار (الزمن الجميل) وتضمن فاصلين الأول ضم باقة من أروع أغاني وألحان عمالقة الفن اللبنانى وقدمته (كارلا) بمشاركة عازف الكمان أندريه سويد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريا الحاج. 

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