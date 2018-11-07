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مشروع قومي للحفاظ على صحة المواطنين بمبادرة دعامة من أجل الحياة.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:17 ص
مبادرة دعامة من أجل
مبادرة دعامة من أجل الحياة
آية التيجي
انطلقت اليوم حملة التوعية والتدريب على علاج الجلطات القلبية الحادة تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض القلب حيث تم توقيع البروتوكول المشترك بين مبادرة دعامة من أجل الحياة (في نسختها الجديدة) Stent Save a Life، ومشروع “ACS academy”.

ويقول رئيــــس مبادرة دعامة الحياة بمصر اللواء طبيب خالد شكري إن مبادرة دعامة الحياة التي بدأت كبرنامج أوروبي دولي للأطباء المتخصصين في القسطرة العلاجية، وممثلي الحكومة، وشركاء الصناعة، وجمعيات مهنية، ومجموعات مناصرة، ومرضى تهدف إلى التعاون معًا عن طريق تشكيل أنظمة الرعاية الصحية والممارسات الطبية، وذلك حتى يضمنون أن غالبية مرضى القلب سوف يكون لهم فرص متساوية في الحصول على العلاج، وأيضا تحسين وسرعة إنقاذ مرضى جلطات الشريان التاجي ونقلهم إلى المستشفى المناسبة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تلاقي اهداف الجميع على إنقاذ مرضى الجلطة الحادة بالشرايين التاجية حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في مصر والعالم كله، حيث أنها تمثل 45% من كل أسباب الوفاة مجتمعة، كما تعتبر الجلطة الحادة هي المسبب الرئيسي لفشل عضلة القلب.

وقد أعلنت الجمعية المصرية لأمراض القلب أنه إذا لم يتم علاج فشل عضلة القلب خلال 6 ساعات من بداية الأعراض يمكن أن تسبب في حدوث الموت المفاجئ، وقد تم الإتفاق خلال فاعليات المؤتمر على أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات لمرضى جلطات القلب الحادة في مصر وقد تم الاتفاق أيضا على اتاحة الفرصة لضم مراكز طبية جديدة تقوم بإجراء عمليات القسطرة.

كما تم التعريف بالخطوات التنفيذية للمبادرة من ناحية تدريب الأطباء والممرضين والفنيين المستشفيات والإسعاف، وتطبيق التوصيات والإرشادات الطبية اللازمة للعلاج بالمستشفيات كما تم توضيح الجزء الخاص بتوعية المجتمع المدني، وقد شاركت في المبادرة دول فرنسا، ومصر وأوكرانيا وقبرص وبيلاروسيا ورومانيا وروسيا وصربيا والبوسنة والمكسيك والأرجنتين والسعودية والهند، وتونس وإيطاليا وبلغاريا واليونان وأسبانيا.
مشروع قومي للحفاظ على صحة المواطنين بمبادرة دعامة من أجل الحياة.. صور
مشروع قومي للحفاظ على صحة المواطنين بمبادرة دعامة من أجل الحياة.. صور
مشروع قومي للحفاظ على صحة المواطنين بمبادرة دعامة من أجل الحياة.. صور
مشروع قومي للحفاظ على صحة المواطنين بمبادرة دعامة من أجل الحياة.. صور
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