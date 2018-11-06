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أخبار البلد

مطار القاهرة يستعد لاستقبال 18 وزيرا بعد انتهاء منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لوصول الوفود القادمة من مطار شرم الشيخ الدولي وإعادة تسفيرهم إلى الدول القادمين منها، من خلال تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال الوزراء الذين شاركوا في منتدي شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انتهت فعالياته منذ ساعات قليلة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه سوف يتم استقبال 18 وزيرا قادمين من شرم الشيخ، بعد لانتهاء فعاليات منتدي شباب العالم، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات لاستقبال الوفود الوزارية المصرية، وإنهاء إجراءات وصولهم من صالة كبار الزوار، أو صالة الخطوط الداخلية، بينما يتم سفر الوفود الدولية من صالة السفر الدولي علي مختلف رحلات الطيران.

وشهد مطارا القاهرة وشرم الشيخ انتشارا مكثفا من العلاقات العامة ومصر للطيران لاستقبال الضيوف المشاركين خلال الجلسات.
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