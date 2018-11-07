الانحرافات السلوكية ومخاطر الإنترنت محاضرة بـ ثقافة أسيوط

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة أبوتيج ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية من الانحرافات السلوكية ومخاطر الإنترنت" بمدرسة الإعدادية بنات بأبوتيج تحدث خلالها الشيخ محمد علي مفتش الأوقاف حول مخاطر الإنترنت والمواقع الإلكترونية التى تغير أفكار الشباب وكيف يكون ذلك مدمر لهم ومخاطره على الفرد والمجتمع.





كما استقبل قصر ثقافة أسيوط طلاب مدرسة الخياط الثانوية بنات بندوة تثقيفية بعنوان "منظومة القيم الاجتماعية في الشارع المصري" تناول خلالها الشيخ محمد علم الدين ضاحي غياب القيم الاجتماعية والأخلاق عن الشارع وضرب بعض الأمثال فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يرتقى الإنسان بأخلاقه في كل مكان ويحترم الجار.



