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ثقافة

الانحرافات السلوكية ومخاطر الإنترنت محاضرة بـ ثقافة أسيوط

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة أبوتيج ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية من الانحرافات السلوكية ومخاطر الإنترنت" بمدرسة الإعدادية بنات بأبوتيج تحدث خلالها الشيخ محمد علي مفتش الأوقاف حول مخاطر الإنترنت والمواقع الإلكترونية التى تغير أفكار الشباب وكيف يكون ذلك مدمر لهم ومخاطره على الفرد والمجتمع.

كما استقبل قصر ثقافة أسيوط طلاب مدرسة الخياط الثانوية بنات بندوة تثقيفية بعنوان "منظومة القيم الاجتماعية في الشارع المصري" تناول خلالها الشيخ محمد علم الدين ضاحي غياب القيم الاجتماعية والأخلاق عن الشارع وضرب بعض الأمثال فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يرتقى الإنسان بأخلاقه في كل مكان ويحترم الجار.

وفي إطار متصل عقد القصر جلسة نادي الكتاب لمناقشة رواية الغريب للأديب الفرنسي ألبير كامي تحدث خلالها أنطونيوس موريس والغريب خضراوي حول الرؤية والرسالة والأهداف وسبب اختيارها بين أعظم مائة رواية عالمية.
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