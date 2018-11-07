اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات في الأرجنتين عمرها 110 ملايين سنة

عثر علماء الحفريات في الأرجنتين على بقايا نوع جديد من الديناصورات في مقاطعة نيوكوين الوسطى في الأرجنتين، حيث كانت هذه المنطقة في الماضي صحراء.





وتم العثور على 3 ديناصورات منفصلة، أولها ديناصور يصل طوله إلى 39 قدماً، وديناصورين أقل من هذا الطول، ويعود عمرهم الثلاثة إلى 110 ملايين سنة، حسبما ذكرت فرانس برس.





وقام الفريق، بقيادة باحثين من جامعة لاماتزا في بوينس آيرس، بالإعلان عن نوع الديناصورات جديد والذي يتميز برقبة طويلة جدا، وذيل، وأعلنوا أنها تنتمى إلى مجموعة الديناصورات العشبية، وتتميز بأنها طويلة ولها رؤوس صغيرة نسبيا.





الأمر الذى جعل هذا الاكتشاف مذهلا، هو عثور العلماء على معظم عظام الجمجمة، ما مكنهم من بناء شبه كامل لكل ديناصور، كما تم العثور على أجزاء من العمق والذيل وفقرات الظهر.





وقال لويس كاربيد، مؤلف الدراسة من متحف علم الأحافير بالأرجنتين: "لا يمكن للمرء أن يتخيل كيف لهذه المجموعة من الديناصورات أن تتكيف وتعيش في بيئة صحراوية جافة جدا".



