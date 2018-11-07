ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

السلمي: علاقة مصر وتونس تاريخية وكل شخص يتمنى فوز من يمثله.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:28 ص
جانب من مباراة الاهلي
جانب من مباراة الاهلي وباريس ببرج العرب
محمد رشاد
تحدث زياد السلمي المسؤول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية، عن التحضيرات لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبلة والتي يستضيفها ملعب رادس.

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، إن العلاقة بين مصر وتونس تاريخية، واستقبال بعثة الفريق اليوم كان طيب للغاية، والاتصالات مستمرة بمسئولي الأهلي وتونس للتجهيز لكل شيء له علاقة بمباراة الجمعة".

متابعًا: "هذا ليس أول لقاء بين مصر وتونس، نبارك للفريق الفائز بالبطولة وبالتأكيد كل شخص يتمنى فوز الفريق الذي يمثل بلاده".
loading...

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يستقبل 4 حالات مرضية يمنية إحداها توفيت على الطائرة

سر زيارة الملك سلمان لمنطقة القصيم السعودية

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو

إغلاق أول صناديق اقتراع في انتخابات التجديد النصفي بولايتي إنديانا وكنتاكي

إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

مجدي عبدالغني: أهداف صلاح في كأس العالم لم تكن مؤثرة مثلي.. فيديو

مكرم محمد أحمد: منتدى شباب العالم لا يمكن أن يتصوره عقل

أسامة كمال يوجه رسالة مهمة للمصريين على الهواء ويطالبهم بقراءتها وسماعها

التموين تحذر: اليوم آخر فرصة لتحديث البطاقات

العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع مع ليفربول أمام النجم الأحمر

السيسي يعلن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019

مخاوف جديدة من الاحتباس الحراري.. الفئران ستحتل العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

فيديو

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو
إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟