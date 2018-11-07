السلمي: علاقة مصر وتونس تاريخية وكل شخص يتمنى فوز من يمثله.. فيديو

تحدث زياد السلمي المسؤول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية، عن التحضيرات لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبلة والتي يستضيفها ملعب رادس.





وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، إن العلاقة بين مصر وتونس تاريخية، واستقبال بعثة الفريق اليوم كان طيب للغاية، والاتصالات مستمرة بمسئولي الأهلي وتونس للتجهيز لكل شيء له علاقة بمباراة الجمعة".



