تعليق مثير من وزارة الرياضة التونسية حول مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

أكد زياد السلمي المسئول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية، أن الإعلام له دور في تهدئة الأجواء قبل مباراة الجمعة بين الأهلي والترجي في المباراة التى تقام على ملعب رادس.





وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" "كل الترتيبات جاهزة لاستقبال الجماهير الأهلاوية في تونس بلدها الثاني".



