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رياضة

تعليق مثير من وزارة الرياضة التونسية حول مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
أكد زياد السلمي المسئول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية، أن الإعلام له دور في تهدئة الأجواء قبل مباراة الجمعة بين الأهلي والترجي في المباراة التى تقام على ملعب رادس.

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" "كل الترتيبات جاهزة لاستقبال الجماهير الأهلاوية في تونس بلدها الثاني".

وتابع: "المباراة داخل المستطيل الأخضر فقط لاغير.. دور الإعلام هو تهدئة الأجواء وإيصال رسالة للجماهير في مصر وتونس أن المباراة لا تتجاوز كونها 90 دقيقة على أرض الملعب".
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