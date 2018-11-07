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رياضة

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
كهربا
كهربا
محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش الذي يقدمه على شاشة صدى البلد كواليس استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وقال حتحوت إن الأمر لا يقتصر فقط على ما حدث من اللاعب بعد هدفه أمام حرس الحدود أمس بالدوري، وإنما يرجع لأسباب اخرى.

وأضاف أجيري يرى أن اللاعب لا يركز في الملعب بقدر تركيزه مع الجماهير ورصد له العديد من المواقف والمشاحنات بينه وبين الجمهور، كما أن البعض نقل لأجيري ما فعله كهربا من أزمات خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بعد ما اكتشف اللاعب ضياع ساعة يده ووجه سبابا للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري.

وأوضح أن اللاعب بات مهددا بالخروج من حسابات منتخب مصر بشكل نهائي بعد ما بدر منه عقب التسجيل في شباك الحدود.
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