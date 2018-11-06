إيرانيون يرفضون دهس علمي أمريكا وإسرائيل بالأقدام لهذا السبب.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لطلاب إيرانيين يرفضون أن يدوسوا بأقدامهم على علمي الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأظهر بالفيديو الذي قالوا إنه من مدينة سنندج الإيرانية، الطلاب وهم يقفزون فوق العلم لأنهم لا يريدوا أن يدوسوا عليه، حتى الذي كان يعاني من إصابة في ساقه ويسير بمساعدة عكاز.



وقالت الناشطة الإيرانية والصحفية بإذاعة "Voice Of America"، ماسية علي نجاد إنها تلقت العديد من الفيديوهات من داخل إيران للعديد من الطلاب يرفضون أن يدوسوا على علم أمريكا وإسرائيل.



ويعلق النظام الإيراني الأزمات الاقتصادية وقمع المعارضة، على شماعة الأعداء مستخدما شعار "الموت لأمريكا ..الموت لإسرائيل"، فيما خرجت بعض التظاهرات الأخيرة ترفض القبول بهذه المبررات، وتطالب برد المسئوليات إلى أصحابها، ومحاربة الفساد ووقف دعم المليشيات المسلحة خارج القطر الإيراني، والتدخل في شئون الدول المجاورة.









