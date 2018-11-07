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محافظات

أحمد إبراهيم يشكر الرئيس لاختياره أسوان عاصمة للشباب الأفريقي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:58 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شاذلى عبد الفتاح
وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ على اختياره أسوان لتكون عاصمة لشباب أفريقيا للعام 2019.

واشار إبراهيم، فى تصريحات صحفية، إلى أن ذلك يأتى استكمالًا لما أعلنه الرئيس من قبل فى يناير 2017، باعتبار أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو الذى يؤكد أن جوهرة النيل الساحرة وبوابة مصر لأفريقيا تقع فى بؤرة إهتمام الدولة التى تسعى لإحداث تنمية شاملة على أرضها باستثمار المقومات السياحية والثقافية والإقتصادية، بالإضافة إلى الإستفادة من الثروات الطبيعية وموقعها الفريد ، فضلًا عن تمتعها بالبنية الأساسية من الطرق الطولية والعرضية والموانئ البرية والنهرية والمطارات نحو أفريقيا.

وأكد المحافظ أن إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوان، لاستضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى العام المقبل؛ سيكون إضافة كبيرة وغير مسبوقة لأسوان والتى ستستعد له من الآن فى مختلف مجالات العمل العام، مناشدًا كافة فئات المجتمع الأسوانى بالتعاون وتضافر الجهود مع الجهات التنفيذية لإظهار أسوان بالصورة الحضارية والجمالية المطلوبة .

وأضاف المحافظ بأن تفاعل الشباب الأفريقى والعربى وتبادل الثقافات والمعرفة بين الشباب هو ما يهدف إليه الرئيس السيسى دائمًا لتعميق مفهوم التواصل وترسيخ أواصر المحبة من أجل الوصول إلى أجيال من شباب المستقبل وخلق عالم يسوده السلام والقواسم المشتركة الثقافية والعلمية.
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