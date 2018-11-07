علي معلول يبرئ حكم مباراة الترجي ويرشح صفقة تونسية للأهلي.. فيديو

استنكر اللاعب التونسي علي معلول المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ما تردد من أحاديث عن الجزائري مهدي عبيد، حكم مباراة الأهلي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال معلول، ردًا على سؤال وجه له خلال حواره إذاعة ديوان إف إم التونسية أمس الثلاثاء كون ماحدث في المباراة بسوء نية أم لا: "الحكم استخدم الـ (VAR) لا يوجد سوء نية".





كان الجزائري مهدي عبيد، قد احتسب ركلتي جزاء للأهلي أمام الترجي بعد اللجوء لتقنية "VAR" مما أثار احتجاجات من جانب الترجي حول صحتهما خلال المباراة التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية مقابل هدف.





وتابع لاعب الأهلي حديثه أن مباراة الإياب أمام الترجي ليست الأولى لفريقه في تونس، قائلًا:"ليست أول مباراة صعبة يخوضونها وليست أول مرة أمام الترجي فهم ذاهبون للتتويج باللقب ولدينا الأفضلية بفوزنا بثلاثية مقابل هدف وعليهم التركيز لإسعاد الجماهير إن شاء الله".





وعما يتردد عن احترافه في أوروبا، قال معلول -الذي يغيب عن مباراة الإياب للإصابة-: "الأحاديث هذه تُقال منذ 3 سنوات وتصلني عروضًا وإن شاء الله أكون في أوروبا".



