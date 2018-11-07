نائبة: أبو العينين أحدث حالة رائعة في الاستثمار يستحق عليها جائزة نوبل المتوسطي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أحدث حالة رائعة فى الاستثمار المصري، والذي انعكس على المنطقة كلها.





وأكدت "عجمي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الحالة الاستثمارية المختلفة التي أوجدها أبو العينين، تؤكد أحقيته في الحصول على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018 "نوبل المتوسطي"، من منظمة البحر المتوسط العالمية.





وتعتبر جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط، من الجوائز التى تحظى بمكانة كبيرة، حيث حصل عليها، ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.



