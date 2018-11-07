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فن

آية عبدالله تكشف تفاصيل حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية.. السبت

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
تجري التحضيرات النهائية الخاصة بحفل المطربة الشابة آية عبدالله، بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، على قدم وساق، حيث من المقرر إقامته في السابعة من مساء يوم السبت المقبل، ويشاركها فيه المطرب إبراهيم فاروق.

وأكدت آية في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها ستؤدي عددا من أغاني "فايزة أحمد، ووردة" ونجمات الزمن الجميل.

وقدمت آية مؤخرا عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبي يارب" والذي تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب وعرضه على قناة "مزيكا" طوال شهر رمضان الماضي، وقدمت كذلك تتر برنامج "أنا وإنتي" على فضائية "ltc" وأغنيات "أنا بكراش عليه"، "عم الشباب" و "محبتنيش"، وحققت هذه الأغنيات نسب مشاهدة عالية على "يوتيوب".

كما يُذاع لها حاليا برنامج "ليلة انس"علي قناة Mbc Masr كل يوم سبت ٩ مساء، بالاشتراك مع اكبر نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل "رامي صبري و خالد سليم و جنات و مي سليم و احمد سعد" وغيرهم.

وشاركت آية لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة بمهرجان الموسيقى العربية، حيث اشتهرت بتمكنها من أداء الأغنيات الكلاسيكية للزمن الجميل لعدد من المطربات، سواء أم كلثوم وعزيزة جلال وفايزة أحمد ووردة، وذلك منذ أن ظهرت في برنامج "صوت الحياة".
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