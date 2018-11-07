استشاري أمراض نساء: أسباب غير متوقعة للعقم..ومخاطر الإصابة بسرطان الرحم تزداد في هذا السن

تبحثين عن الإنجاب إليك أسباب غير متوقعة للعقم

فى هذا السن تزداد مخاطر إصابتك بسرطان الرحم

تكيس المبيض ..انتبهى لهذه الأعراض





تعانى شريحة كبيرة من الفتيات والنساء من مشاكل عديدة سواء فى الرحم أو المبيض تعرقل مسألة الإنجاب وتسبب فى تأخيرها لذا لابد من اكتشاف هذه المشاكل مبكرا حتى نتمكن من العلاج إليك أبرزها يقدمها الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والعقم فى حواره ل"صدى البلد"





تكيس المبيض من أبرز المشاكل التى تعرقل الإنجاب ما هى أبرز أسبابه وأعراضه؟





السبب الحقيقي لمتلازمة تكيس المبيض غير معروف ولكن التشخيص المبكر والعلاج جنبا إلى جنب مع فقدان الوزن قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات على المدى أما أبرز الأعراض التى تكشف وجود مشكلة أو تكيس على المبيض لدى المرأة هى عدم انتظام مواعيد الدورة الشهرية أو وجود نزيف أثناء نزولها وزيادة في الوزن وظهور شعر سميك في مناطق مختلفة من جسم المرأة نتيجة ارتفاع نسبة هرمون الذكورة ..





ماذا عن الزوائد اللحمية فى الرحم وعلاقتها بتكيس المبيض ودورها فى تأخر الإنجاب ؟





تراوح حجم اللحميات من بضعة ملليمترات إلى بضعة سنتيمترات وتكون الإضطرابات الهرمونية سبب لتكونها مثل هرمون الإستروجين وهى متواجدة بنسبة كبيرة لدى السيدات اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.





ما هى أبرز أعراض تلك اللحميات؟





في كثير من الأحيان تكون اللحميات موجودة دون وجود أي أعراض، ولكن في معظم الحالات يسبب وجودها مشكلة للمرأة المصابة بسبب حدوث نزف مهبلي غير منتظم ومتكرر، كما وأنها قد تكون سببًا رئيسيًا في تأخر الحمل أو حدوث الإجهاض.

وتشمل الأعراض فترات مؤلمة وغير منتظمة، وألم شديد لحركات الأمعاء المؤلمة، والتي تسبب التعب





أعراض توقفى عندها





ماذا عن بطانة الرحم المهاجرة الأكثر إنتشارا بين النساء فى مرحلة الخصوبة ؟





سبب من ضمن الأسباب الرئيسية للأصابة بالعقم ويعد بطانة الرحم المهاجرة عبارة عن تواجد أنسجة من بطانة الرحم في أماكن أخرى غير مكانها الأصلي مثل الحوض، والأنابيب، والمبيضين وقد تصل أحيانا إلى المثانة والأمعاء وهذا يؤدي لتجمع الدم الناتج عن خلايا بطانة الرحم و تكوين أكياس دموية بالمبيض،والتصاق الأعضاء الداخلية بعضها ببعض، مما يضعف خصوبة المرأة.





ماذا عن سرطان الرحم الأكثر إنتشارا بين النساء مؤخرا ؟





سرطان الرحم الأكثر شيوعا بين الأعمار 45-74 وأبرز أعراضه النزيف المهبلي الذي ليس له تفسير ووجود افرازات غريبة اللون

والشعور بثقل، مثل كتلة في أسفل البطن، وبالأخص عند الذهاب إلى الحمام و تغييرات غريبة في عادات حمامك خسارة الوزن بشكل مبالغ فيه



