رئيس كوريا الشمالية يتخلى عن التقاليد في أول صورة مع نظيره الكوبي

كشفت كوريا الشمالية، النقاب، عن أول صورة رسمية لرئيسها، "كيم جونج أون" مع نظيره الكوبي، ميجيل دياز كانيل، خلال لقائهما في العاصمة بيونج بانج.





ويشير المحللون إلى أن "كيم" يستعد لبداية جديدة للظهور عالميًا بهذه الصورة.





وقال "تشو هان يوم"، المحلل بمعهد كوريا الوطني للتوحيد الوطني، الذي تديره كوريا الجنوبية: "هذه المرة الاولى التي يتم فيها عرض مثل هذه الصورة في مكان عام بكوريا الشمالية"، وفقًا لـ"نيوزويك" الأمريكية.





وأضاف آخر: "هذه الصورة هي إشارة قوية إلى أن النظام قد يبدأ في اتخاذ خطوات لتطوير ظهور كيم".



