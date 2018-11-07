ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

رئيس كوريا الشمالية يتخلى عن التقاليد في أول صورة مع نظيره الكوبي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:52 ص
كيم جونج اون
كيم جونج اون
أماني إبراهيم
كشفت كوريا الشمالية، النقاب، عن أول صورة رسمية لرئيسها، "كيم جونج أون" مع نظيره الكوبي، ميجيل دياز كانيل، خلال لقائهما في العاصمة بيونج بانج.

ويشير المحللون إلى أن "كيم" يستعد لبداية جديدة للظهور عالميًا بهذه الصورة.

وقال "تشو هان يوم"، المحلل بمعهد كوريا الوطني للتوحيد الوطني، الذي تديره كوريا الجنوبية: "هذه المرة الاولى التي يتم فيها عرض مثل هذه الصورة في مكان عام بكوريا الشمالية"، وفقًا لـ"نيوزويك" الأمريكية.

وأضاف آخر: "هذه الصورة هي إشارة قوية إلى أن النظام قد يبدأ في اتخاذ خطوات لتطوير ظهور كيم".

وظهر كيم في هذه الصورة، وهو يرتدي بدلة وربطة عنق على النمط الغربي، عكس ملابس جده ووالده، اللذان دائما ما كانا يظهران بالملابس الرسمية".
رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون مع نظيره الكوبي ميجيل دياز رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون مع نظيره الكوبي ميجيل دياز
loading...

ترشيحاتنا

فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟

مخاطر تهدد بفشل عقوبات أمريكا على إيران وانقلاب السحر على الساحر

حرب ترامب التجارية تضرب الصين في مقتل

سعد الحريري: قوة العلاقات بين مصر ولبنان لا يمكن أن يؤثر فيها سوء تعبير

إيرانيون يرفضون دهس علمي أمريكا وإسرائيل بالأقدام لهذا السبب.. فيديو

السيسي يعلن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019

أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري

التجديد النصفي .. الجمهوريون يعاودون تقدمهم خلال عمليات الفرز

العاهل السعودي يرقص العرضة خلال جولته بالقصيم .. فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو

سيول: مساع لعودة الطيران المباشر مع القاهرة و100 ألف سائح خلال الشتاء

أخيرًا.. الكشف عن سر بناء الأهرامات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

فيديو

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو
إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟