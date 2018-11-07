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فن

من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
حاز الأفيش الرسمى للدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على إعجاب الكثير من المتابعين؛ عقب طرحه بالمؤتمر الصحفي قبل أيام، وذلك على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهها له مصممه، أحمد مناويشى؛ بعدما أكد لـ"صدى البلد" أن إدارة المهرجان أجرت بتعديلات على نسخته الأصلية دون الرجوع إليه.

وخطفت الفتاة على الملصق الرسمى، الأضواء، حيث تسائل الجميع عنها، وهى "موديلز" تدعى "إيمان الديب"، وقد عملت في مجال عروض الأزياء منذ فترة، وبعدها اتجهت لتصميم الحقائب اليدوية للنساء.

"صدى البلد" ينشر صورا لبطلة الـ"أفيش"؛ بعد أن اعتبرها المهرجان أيقونة دورته المقبلة.
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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