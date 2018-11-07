من هي صاحبة أفيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حاز الأفيش الرسمى للدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على إعجاب الكثير من المتابعين؛ عقب طرحه بالمؤتمر الصحفي قبل أيام، وذلك على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهها له مصممه، أحمد مناويشى؛ بعدما أكد لـ"صدى البلد" أن إدارة المهرجان أجرت بتعديلات على نسخته الأصلية دون الرجوع إليه.





وخطفت الفتاة على الملصق الرسمى، الأضواء، حيث تسائل الجميع عنها، وهى "موديلز" تدعى "إيمان الديب"، وقد عملت في مجال عروض الأزياء منذ فترة، وبعدها اتجهت لتصميم الحقائب اليدوية للنساء.



