في سابقة لا تتكرر كثيرًا.. أبو العينين ثاني مصري يحصد جائزة «نوبل المتوسط» بعد نجيب محفوظ.. ونواب البرلمان: استحقاق تأخر كثيرا ونتمنى تكرارها

محمد العرابي: حصول أبو العينين على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط استحقاق مطلوب

صناعة البرلمان: أبو العينين تاريخ حافل من الإنجازات

نائبة: أبو العينين أحدث حالة رائعة في الاستثمار المصري





تعد جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط، من الجوائز التى لها قيمة كبيرة، وأكبر ما يبرهن على ذلك حصول ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.





ويعتبر رجل الأعمال محمد أبو العينين، ، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ثاني مصري، يحصل على الجائزة، بعد نجيب محفوظ، والذي حصدها في 2003.





وقدم أعضاء البرلمان، التهنئة لأبو العينين، مؤكدين على أن حصوله على جائزة "نوبل المتوسط" استحقاق تأخر كثيرًا.





حيث تقدم النائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، وزير الخارجية الأسبق، بالتهنئة لرجل الأعمال، محمد أبو العينين، لحصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط العالمية، مؤكدًا أنها استحقاق مطلوب من فترة طويلة، لرجل نشيط مثل أبو العينين.





وأضاف "العرابي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن حصول رجل أعمال مصري على هذه الجائزة الثمينة، تكريم جيد له ولمصر، وصورة مشرفة لنا في الخارج، ، مشيدًا بالجهد الكبير الذي يقوم به أبو العينين في خدمة منطقة البحر المتوسط.





وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان: أبو العينين يمثل مصر في كل المحافل الدولية، وله تواجد ملحوظ في جميع المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يؤكد جدارته في الحصول على جائزة كبيرة مثل، الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط.





وأكد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة وجود رجال أعمال على شاكلة محمد أبو العينين، ليكونوا صورة مشرفة لمصر خارجيًا.





من جانبه، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على جائزة لى جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، والتي يطلق عليها "نوبل المتوسطي" يأتى بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات، والتضحية في خدمة الوطن.





وأضاف "فتى" لـ "صدى البلد"، بأن أبو العينين يتمتع بحس وطني كبير، وتمركز مشروعاته، في مصر، أكبر دليل على ذلك، مؤكدًا على أننا في حاجة إلى وجود شخصيات تخطو خطاه.





وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن فوز محمد أبو العينين، بجائزة "نوبل المتوسطي"، صورة مشرفة لمصر أمام العالم، لاسيما أنها من الجوائز الكبيرة التى لها مكانة عالمية، وحصل عليها مجموعة من الشخصيات البارزة.





بدورها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أحدث حالة رائعة فى الاستثمار المصري، والذي انعكس على المنطقة كلها.



