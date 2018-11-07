السعيد: حضور قرينة الرئيس لجلسة تقليص الفجوة بين الجنسين يعكس اهتمام مصر بالقضية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حضور السيدة الأولى، انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لإحدى الجلسات- في إطار منتدى شباب العالم بشرم الشيخ- حول تقليص الفجوة بين الجنسين؛ يوضح أن مصر لديها اهتمام بقضية المساواة بين الجنسين.



وأضافت "السعيد"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية أصبحت لديها حقائب مختلفة في مراكز اتخاذ القرار، مؤكدة أن المرأة تتولي ملفات هامه جدا في قلب الحكومة المصرية، مما يعكس ثقتها فيها.



واشارت وزيرة التخطيط إلي أن هناك 89 سيدة في البرلمان المصري، كما توجد نسبة كبيرة من السيدات في المجالس المحلية، طبقا لما ينص عليه القانون المصري.