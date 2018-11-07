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محافظ جنوب سيناء: مصر تمتلك قاعات عالمية للمؤتمرات الدولية مقارنة بالخارج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
حسام الحارتي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه قبل انطلاق منتدى شباب العالم؛ جرى تجهيز أماكن لتتسع لهذا الكم من الوافدين إلى مصر في المؤتمرات العالمية، مؤكدا أن ذلك كان التحدي الحقيقي الذي واجههم.

وأضاف فودة خلال لقائه بفضائية " المحور " ، أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك الآن قاعات عالمية مقارنة بالخارج، موضحا أن تلك المنطقة تتوافر بها جميع الامكانيات اللازمة لعقد المؤتمرات والندوات العالمية.

وواضح أن الفترة الحالية شهدت انتعاش السياحة المصرية، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن منتدي شباب العالم هو خير وسيلة لإعلان مدينة شرم الشيخ والدولة المصرية آمنة بشكل كامل.

وأشاد محافظ جنوب سيناء ، بالإمكانيات التي توجد داخل مدينة شرم الشيخ، والتي تساعد على جذب السياحة داخل الدولة، معربا عن تمنياته لزيادة معدلات السياحية خلال الفترة المقبلة.
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