ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ندوة عن قانون جرائم الإنترنت بمركز النيل للإعلام بالسويس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول قانون جرائم الإنترنت بين الواقع المأمول حاضر فيها الدكتور علاء محمود ياسين حراز دكتوراة فى القانون الجنائي جامعة عين شمس بحضور الأخصائيين الأجتماعيين بالتربية والتعليم والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشركات الصناعية وأحياء السويس بهدف التعرف على قانون الإنترنت الحديث وتداعياته وتأثيره على المجتمع.

تحدث حراز عن تاريخ نشر الإنترنت منذ عام 1969 وتطوره الدائم حتى 1994 وتعريف شبكة الإنترنت وإدارة الإنترنت وملكيتها وأشار سيادتة عن جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص عن طريق الانترنت كما عرض صور السلوك فى جرائم القتل وعرض وسائل ارتكاب جرائم الارهاب الإلكترونى وصور جرائم الارهاب الإلكترونى ومنها تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها وانشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية وتدمير المواقع الإلكترونيه والنظم المعلوماتية والتهديد والترويع الإلكترونى وتحدث عن جرائم المخدرات عن طريق الإنترنت ودور شبكة الإنترنت فى الترويج المخدرات ودور الإنترنت فى الأتجار بالمخدرات وأشار إلى انواع العاب القمار الإلكترونية .

وفى نهايه الندوة أشار حراز إلى جرائم الدعارة الالكترونية وتأثيرها على الشباب وخطورة الشبكات العنكبوتية لمواقع التواصل الأجتماعى والسوشيال ميديا فى تغير الرأى العام وتغير الصورة الذهنية للملتقى وخاصتا الشباب .
loading...

ترشيحاتنا

الحزب الجمهوري يقترب من انتصار ساحق في مجلس الشيوخ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

العثور على أقدم نبيذ في الصين يعود إلى العام 202 قبل الميلاد

باريس تلغي لقاء بين بوتين ونتنياهو لمناقشة أزمة الطائرة الروسية

شاهد.. احتفالات الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس بكاليفورنيا

الجمهوريون يضمنون أغلبية في الشيوخ الأمريكي بعد فرز 89% من الأصوات

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لن يحمي الأهلي في تونس.. فيديو

هل يجوز الحصول على الفوائد من البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

استشاري أمراض نساء: أسباب غير متوقعة للعقم..ومخاطر الإصابة بسرطان الرحم تزداد في هذا السن

اليوم.. بدء سداد مقدم الحجز لشقق الإعلان العاشر لذوى الاحتياجات الخاصة

نائب ديمقراطي: الكونجرس يجهز لإدانة الرئيس ترامب بعد الانتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟