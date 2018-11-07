ندوة عن قانون جرائم الإنترنت بمركز النيل للإعلام بالسويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول قانون جرائم الإنترنت بين الواقع المأمول حاضر فيها الدكتور علاء محمود ياسين حراز دكتوراة فى القانون الجنائي جامعة عين شمس بحضور الأخصائيين الأجتماعيين بالتربية والتعليم والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشركات الصناعية وأحياء السويس بهدف التعرف على قانون الإنترنت الحديث وتداعياته وتأثيره على المجتمع.



تحدث حراز عن تاريخ نشر الإنترنت منذ عام 1969 وتطوره الدائم حتى 1994 وتعريف شبكة الإنترنت وإدارة الإنترنت وملكيتها وأشار سيادتة عن جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص عن طريق الانترنت كما عرض صور السلوك فى جرائم القتل وعرض وسائل ارتكاب جرائم الارهاب الإلكترونى وصور جرائم الارهاب الإلكترونى ومنها تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها وانشاء المواقع الإرهابية الإلكترونية وتدمير المواقع الإلكترونيه والنظم المعلوماتية والتهديد والترويع الإلكترونى وتحدث عن جرائم المخدرات عن طريق الإنترنت ودور شبكة الإنترنت فى الترويج المخدرات ودور الإنترنت فى الأتجار بالمخدرات وأشار إلى انواع العاب القمار الإلكترونية .



وفى نهايه الندوة أشار حراز إلى جرائم الدعارة الالكترونية وتأثيرها على الشباب وخطورة الشبكات العنكبوتية لمواقع التواصل الأجتماعى والسوشيال ميديا فى تغير الرأى العام وتغير الصورة الذهنية للملتقى وخاصتا الشباب .

