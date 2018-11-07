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محافظات

دورة حول الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين بالسويس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
نظمت جمعية صاحبة السعادة دورة بعنوان "الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين"، حاضر فيها الدكتور تامر منصور، حيث شرح كيفية الاتصال المباشر وغير المباشر فى التواصل والتعامل مع الآخرين.

وتناول كيفية فهم عملية الاتصال وتحليلها ومعرفة مكوناتها وعناصرها لتحسين وتطوير الاتصال، كما تطرق إلى الاتصال الإنسانى، والذى يسبقه من الاتصال مع الذات وفهمها وتقديرها.

كما تطرق لمفهوم الحوار وأهميته وأنواعه وآدابه وأنماط المتحاورين وكيفية التعامل معهم ومهارات إدارة الحوار ومفهوم الإقناع وأشكاله وأنماطه ومهاراته.
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