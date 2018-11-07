مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، عن الشخص الذي كان يجب محاكمته بسبب الفيديو المسرب مع حازم إمام وميدو وسيف زاهر.



وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أسامة الشيخ هو اللي كان المفروض يتحاكم على المهزلة اللي حصلت دي مش انا".



وتابع: "مش مجدي عبد الغني الي كان لازم يتحاسب، رفضت رفع قضية على أون سبورت ومسئوليها بعد ما حدث وتوسمت خيرًا أن ينتهي الأمر بسلام ولكن كانت هناك نية مبيتة لرحيلي".



وأضاف عبد الغني في تصريحاته "انا جعان جدًا والتعامل مع أون لم يكن بسبب الأموال، وظهرت بعد الواقعة في أون سبورت؛ لإثبات عدم وجود عقوبة".