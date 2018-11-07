الاتجار بالدم.. مافيا تستتر وراء التبرع.. مطالب برلمانية بسن تشريع لمواجهة الظاهرة.. ولجنة الصحة: خطورتها لا تقل عن جريمة نقل الأعضاء

رئيس صحة البرلمان: مافيا الاتجار بالدم مثل نقل الأعضاء ويطالب بمداهمتهم

صحة البرلمان: تجارة الدم لا تقل في جرمها عن نقل الأعضاء

نائب يطالب بسن تشريع خاص للقضاء على مافيا الاتجار بالدم

انتشرت العديد من المراكز وبنوك الدم التى تقوم بالاتجار فيه كسلعة هادفة للربح، لا لأعمال إنسانية، بغض النظر عن مدى صحة هذا الدم من عدمه، حتى أن بعضهم يستغل الحالة الاقتصادية التى يعاني منها البعض، لبيع دمه، ومن ثم يبيعونه هم بأسعار أعلى، وهو ما شكا منه النائب تادرس قلدس، وأيدته لجنة الصحة بالبرلمان.وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الخطورة الكبيرة التى تمثلها مافيا الاتجار بالدم، مشددًا على ضرورة فرض رقابة على بنوك الدم، ومراكز التبرع به، ومداهمة الأماكن التى لا يثبت معها تصريح، وغلقها على الفور.وقال "العماري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك مجموعة من الجهات التى تستغل حاجة الأسر، والضيق الذي يعيشون فيه، ويأخذون منهم الدم بمقابل مادي، ثم يبيعونه بسعر أعلى، ما يعتبر تجارة غير مشروعة، لا تختلف في جوهرها عن تجارة الأعضاء.وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة تنفيذ أقصى عقوبة، وإعمال القانون، لكل الجهات الصحية غير المرخصة، وملاحقة مافيا الاتجار بالدم قضائيًا.من جانبه، أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الاتجار بالدم، يماثل جريمة نقل الأعضاء تمامًا، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات على مافيا تجار الدم، الذين يتظاهرون بالتبرع به.وقال "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه في حالة إثبات وجود أي شخص يقوم ببيع دمه بمقابل مادي، يجب القبض عليه فورًا، ووضعه تحت طائلة القانون.وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من خطورة مافيا الإتجار بالدم، إلا أنها غير منتشرة علنًا أو بصورة كبيرة.كما طالب النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بإصدار تشريع يقضي بالغرامة والحبس، حال ثبوت أي حالات تتجار في الدم، مستترين وراء التبرع، إضافة إلى غلق المنشآت المتورطة في الجريمة.وقال "هلالي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك مجموعات تستغل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر، لإجبارهم على الاتجار بالدم، ثم يبيعونها بدورهم بأسعار أعلى، في مخالفة صريحة للدستور.